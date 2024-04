Нивото на река Урал продължава да се покачва, 65 000 души са принудени да се евакуират

Н ивото на водата в притоците на река Урал и югозападните част на Сибирския регион в Русия продължава да се покачва бързо, като наводнява стотици къщи, прекъсва електрозахранването и налага спешна евакуация на жителите, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на властите.

Повече от 300 къщи и близо 700 жилищни парцела са наводнени в руската Курганска област, през която преминава река Тобол, съобщи руското министерство на извънредните ситуации. "Нивото на водата в река Тобол бързо се покачва", съобщи ведомството в "Телеграм".

🚨 Russia: Orenburg is now flooded as the Ural river continues to rise past 900 cm.



The city has a population of 560,000. Catastrophe created by Putin's fascist regime when they overfilled a reservoir causing dams to collapse. pic.twitter.com/5MFxKD82HI — The Lyrical Elitist (@CLister5) April 13, 2024

В град Курган, административен център на областта, е прекъснато електрозахранването, което е засегнало около 1500 жители, съобщиха късно вчера местните власти.

Вадим Шумков, губернатор на Курганска област, е заяви, че очаква "много трудна" ситуация, като водите на река Тобол може да се покачат до 11 метра или почти два пъти над нивото на преливане на някои места.

Federal emergency was declared after the Orsk Dam collapsed due to snowmelt, leading to flooding in Russia and Kazakhstan and forcing over 100,000 people to evacuate. The situation is expected to deteriorate as the Ural River continues to rise



2/9#Flood #Siberia #Kazakhstan… pic.twitter.com/DzESDMeRc6 — Earth42morrow (@Earth42morrow) April 13, 2024

Рано тази сутрин жителите на Ишим, град с население 65 000 души в Тюменска област в Югозападен Сибир, граничещ с Казахстан, бяха помолени спешно да се евакуират поради критично покачване на нивото на водата в преминаващата през града река Ишим.

Южната част на региона на Урал, Югозападен Сибир и северната част на Казахстан се борят с едни от най-тежките наводнения, след като големите снеговалежи бързо се стопиха на фона на проливните дъждове, които допълнително наводниха вече мокра.

#BREAKING: Severe flooding in Orenburg, Russia. The water level of the Ural River continues to rise. pic.twitter.com/sLVPFM4X7C — War Intel (@warintel4u) April 13, 2024

До късно вчера водите от топенето на снеговете, които изпълниха притоците на седмата по дължина река в света, принудиха над 125 000 души да напуснат домовете си, отбелязва Ройтерс.

