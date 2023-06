Глад, жестоки репресии и никакъв шанс за бягство: Ужасният живот в Северна Корея

В продължение на месеци BBC общува тайно с трима севернокорейци, живеещи в страната. За първи път те разкриват катастрофата, която се случва там, след като правителството запечата границите преди повече от три години.

На 27 януари 2020 г. Северна Корея затваря границата си в отговор на пандемията, като спира влизането в страната не само на хора, но и на храни и стоки. Гражданите на страната, на които вече беше забранено да напускат страната, бяха затворени в градовете си. Помощните работници и дипломатите се събраха и напуснаха страната. На охраната е наредено да стреля по всеки, който дори се приближи до границата. Най-изолираната страна в света се превърна в информационна черна дупка.

Под тираничното управление на Ким Чен Ун на севернокорейците е забранено да осъществяват контакт с външния свят. С помощта на организацията Daily NK, която разполага с мрежа от източници вътре в страната, BBC успява да се свърже с трима обикновени хора. Те са готови да разкажат на света за катастрофалните последици, които затварянето на границата е нанесло върху живота им. Те разбират, че ако правителството разбере, че говорят с нас, вероятно ще бъдат убити. За да ги предпазим, можем да разкрием само част от това, което са ни казали, но техните преживявания предлагат изключителна картина на ситуацията, която се развива в Северна Корея.

Мьонг Сук е прегърбена над телефона си, отчаяно опитвайки се да осъществи поредната продажба. Проницателна бизнесдама, тя тайно продава нищожни количества контрабандни лекарства на тези, които отчаяно се нуждаят от тях - достатъчно, за да може да оцелее през деня. Веднъж вече са я хващали и едва си позволява да даде подкуп, за да не влезе в затвора. Не може да си позволи да бъде хваната отново. Но всеки момент на вратата може да се почука. Тя се страхува не само от полицията, но и от съседите си. Вече почти няма на кого да се довери.

Бизнесът с лекарства на Мьонг Сук процъфтявал, докато не я хванали.

"Положението с храната ни никога не е било толкова лошо", казва Мьонг Сук.

Подобно на повечето жени в Северна Корея, тя е основният печеливш в семейството. Оскъдните заплати, които мъжете получават на задължителните си държавни работни места, са почти безполезни и принуждават съпругите им да търсят креативни начини да изкарват прехраната си.

Преди затварянето на границата Мьонг Сук организира контрабанден внос на крайно необходими лекарства, включително антибиотици, от Китай, които продава на местния пазар. Трябвало е да подкупва граничарите, което е отнемало повече от половината от печалбата ѝ, но тя е приемала това като част от играта. Това ѝ позволяваше да живее комфортно в своя град в северната част на страната, по протежение на огромната граница с Китай.

Отговорността да осигури прехраната на семейството си винаги е предизвиквала стрес, но сега я поглъща. Станало е почти невъзможно да се сдобие с продукти, които да продава.

