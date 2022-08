Няколко души, включително деца, са убити в Цетине

Н яколко души, включително деца, са били убити при стрелба в Цетине, Черна гора, съобщи БТА, позовавайки се на Радио Цетине.

Стрелбата е била открита от въоръжен човек в селището Медовина.

По данни на местните медии става въпрос за семеен конфликт. Загинали са поне 11 души, а 6 са ранени.

Засега няма официална информация за броя на жертвите и ранените.

Един полицай е бил ранен в главата. Извършителят също е загинал, като все още не е ясно дали той е бил убит от полицията или се е самоубил.

Районът е отцепен от полицейски сили.

Police: At least 11 people killed, six injured in shooting that reportedly began as family conflict in Cetinje, Montenegro; police killed suspect https://t.co/nM4J69YEXy