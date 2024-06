Нежелани съобщения и интимни снимки: Арестуваха мъж за тормоз на депутати в Лондон

Б ританската полиция днес съобщи, че е арестувала мъж, след като политици и журналисти, работещи в парламента в Лондон, се оплакаха, че са били тормозени с нежелани съобщения, предаде Ройтерс.

"Мъжът е арестуван по подозрение в тормоз и извършване на престъпления по Закона за онлайн безопасност. Той беше отведен в ареста, където остава и в момента", се казва в изявление на лондонската полиция.

"Арестът е свързан с разследване, което се провежда от екипа на полицията в парламента и разследващия екип след съобщения за нежелани съобщения, изпратени до депутати и други лица. Разследването продължава", се добавя в изявлението.

