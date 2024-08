Неканен гост: Семейство откри голям питон в дома си

З мия се опитала да прекара малко време със семейство, като се промъкнала във всекидневната на дома им.

Според Storyful семейство от Куинсланд, Австралия, открива неканен гост в дневната си на 24 август. Натрапникът бил дълъг питон, който се скрил зад масичка за кафе върху килима.

След като намерило влечугото, семейството се обадило за помощ на Snake Catcher Dan, лицензиран ловец на змии в Куинсланд.

A snake catcher was called into a home in Australia after a family noticed a carpet python behind their coffee table. The snake, who the catcher said was “quite defensive,” was safely captured. https://t.co/X5sXNBqszp pic.twitter.com/bmOwDRFnUv