Наводнения и порои в Южна Турция, има загинали (ВИДЕО)

Н ай-малко пет човека са загинали, а шест са в неизвестност при наводненията в южните турски региони Адъяман и Шанлъурфа, които миналия месец бяха засегнати от разрушителните земетресения, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Video showed flood waters sweeping people and cars down streets in Turkey's #Şanlıurfa, which was hit by February’s deadly earthquakes ⤵️ pic.twitter.com/X2CMgtOgX7