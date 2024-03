НАТО разкри огромните загуби на Русия в Украйна

С поред оценките на НАТО загубите на Русия във война срещу Украйна са нараснали значително, обяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг в четвъртък, в Брюксел, предаде „Дойче веле”. (Видеото е архивно.)

Според изнесената от него информация западните разузнавателни служби предполагат, че броят на убитите и ранените руски войници е над 350 хиляди.

Столтенберг подчерта, че Русия плаща много висока цена за „малки” териториални придобивки.

Данните на НАТО се приближават до украинските. Според Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна досега Русия е загубила 427 840 войници в инвазията си.

„Руските сили продължават атаките в няколко района на фронтовата линия. Русия се фокусира в операции на запад от Авдеевка и Мариинка и в Донецка област”.

Това сочи последният анализ на британското военно разузнаване за бойните действия в Украйна.

„Тези направления формират 60% от атаките през последните четири седмици”, отчита докладът.

„Въпреки това, средният брой на докладвани седмично наземни атаки в Украйна е намалял с 13% от края на февруари 2024 г., когато са били до 600 на седмица”, показват данните.

Сражения в Русия, кой контролира Тьоткино

След като Русия пое контрола над Авдеевка и няколко села на запад от града през февруари, напредъкът на руската армия се забавя, поясняват британските военни.

„Много е вероятно общата ситуация да остане предизвикателна за украинските части през следващите седмици, тъй като Русия продължава да възстановява силите си и да атакува в приоритетните направления”, прогнозират от Лондон.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/PS5XNUKusV #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QwWfLl5AJO