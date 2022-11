НАСА с уникални кадри, заснети от ракетата „Артемис” (ВИДЕО)

Н АСА показа първите снимки, направени от ракетата "Артемис", която бе изстреляна към Луната след няколко неуспешни опита. С полета на совалката без екипаж се открива новата изследователска програма на американската космическа агенция.

Тя започва 50 години след последната мисия до спътника на Земята, съобщиха NOVA.

We are going. For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

Първите кадри от "Артемис" показват системата за орбитални маневри (OMS) на фона на нашата планета.

NASA’s Artemis is in flight.



This ship will enable the first woman and first person of color to set foot on the lunar surface and will lead countless students to become explorers and show America’s limitless possibilities to the world. pic.twitter.com/mIEZdVcB6M