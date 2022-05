Нападнаха комика Дейв Шапел по време на шоу

К омикът Дейв Шапел беше нападнат по време на представление в амфитеатъра "Холивуд боул" в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът стана във вторник вечерта, а актьорът не е пострадал.

Охранителите са хванали и обезвредили нападателя, а Шапел продължил с шоуто си. Мъжът е бил отведен с линейка от амфитеатъра.

Нападателят е носел фалшив пистолет, в който обаче било поставено истинско острие - нож, съобщи телевизионният канал Ен Би Си нюз, като цитира полицията в Лос Анджелис. Оттам обаче не разпространиха официално съобщение за арест на мъжа, извършил атаката, нито пък отговориха на запитване за подробности, отправено от Асошиейтед прес.

Дейв Шапел се изявявал в стенд-ъп шоуто си в амфитеатъра в рамките на фестивала "Нетфликс е шега", когато мъжът се качил на сцената и го нападнал.

Актьорът Джейми Фокс се намирал в близост до сцената и Шапел му благодарил, че е реагирал при атаката. Крис Рок също е бил сред присъстващите и на шега попитал дали нападателят не е Уил Смит.

Just came out of the Hollywood Bowl where a man charged and tackled Dave Chapelle on stage and got his ass kicked by at least 10 people.



LAPD and LAFD are now loading him into an ambulance pic.twitter.com/7SXPe9e8az