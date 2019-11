Затвориха Лондонския мост заради стрелба, има ранени

Б ританската полиция затвори Лондонския мост заради инцидент, съобщава в Туитър Скотланд Ярд.

"Заподозреният за извънредната ситуация на Лондонския мост е бил убит на място. Към тялото му е било прикрепено фалшиво взривно устройство", съобщи ръководителят на отдела по борба с тероризма на лондонската полиция Нил Басу.

По-рано полицията потвърди, че на Лондонския мост е имало нападение с нож и има ранени.

"Мога да потвърдя, че заподозреният е загинал. На тялото му е имало, предполагаме, фалшиво взривно устройство", заяви Басу в специално изявление.

Той подчерта, че неговият отдел ще проведе разследване. Засега е рано да се говори за мотивите, въпреки че инцидентът се смята за действие, свързано с тероризма.

Атаката с нож в Лондон се разглежда като терористичен акт, съобщи полицията, предава Франс прес.

Видеоклипове, заснети от очевидци, се появиха в социалните мрежи, на които човек лежи неподвижно на тротоара на моста, а бойци на специални полицейски части се насочват към него от разстояние около двадесет метра.

Кметът на Лондон Садик Хан призова жителите и гостите на британската столица да останат единни пред заплахата от тероризъм.

В своя профил в Туитър той благодари на гражданите, които са обезвредили и задържали нападателя до пристигането на полицията.

"Тези, които се опитват да ни нападнат и да ни разединят, никога няма да постигнат успех", категоричен е Хан.

В социалните мрежи бяха разпространени записи, на които се вижда как няколко човека повалят на земята неизвестен мъж, като един от тях взел от ръцете му нож и се отдалечил от мястото. Към групата се приближили още няколко човека, а други призовали минувачите да се отдалечат. Скоро на местопроизшествието пристигнала полиция и застреляла заподозрения.

Кореспондентът на Би Би Си Джон Макманус, който случайно се появи на моста по време на инцидента, каза, че в началото е видял група мъже, които се бият на моста, чул е два изстрела и е видял човек, "проснат" на земята.

Според кореспондента, полицията пристигнала почти веднага, хората изтичали от моста и в началото се чули два изстрела, а след това още няколко.

Лондонският мост и прилежащите улици на двата бряга на Темза са отцепени, десетки полицаи пристигнаха на местопроизшествието.

Премиерът Борис Джонсън заяви: "Аз съм постоянно информиран за хода на инцидента на Лондонския мост и искам да благодаря на полицията и на всички спешни служби за незабавния им отговор".

Министърът на вътрешните работи Прити Пател заяви, че е "много загрижена" за събитията.

Към момента няма данни за пострадали български граждани при инцидента на Лондон, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.



Посолството на България в Лондон е във връзка с местните органи на реда.

При необходимост, сънародниците ни могат да се свържат с посолството на следните телефони: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400. Дежурни телефони в извънработно време: + 442075813144; + 442075849400

BBC reporter John McManus says he saw a group of men on London Bridge and there "appeared to be a fight going on". Armed police then quickly arrived and shots were firedhttps://t.co/x1pXsMDwuK pic.twitter.com/b7OBqIPN0c — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 29 ноември 2019 г.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноември 2019 г.

London Ambulance service declare a “major incident” at London Bridge, after “a number of people have been injured” following a stabbinghttps://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/Tw4eaGA0Gv — BBC News (UK) (@BBCNews) 29 ноември 2019 г.

