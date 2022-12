Намериха тялото на пилот, загинал при разбиването на изтребител в Италия

П илот от италианските военновъздушни сили е загинал, след като управляваният от него изтребител се е разбил на остров Сицилия, предаде ДПА. Тялото на пилота е било намерено рано тази сутрин, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Вчера италианското министерство на отбраната съобщи за боен самолет, който не се е върнал след тренировъчна мисия, проведена в следобедните часове.

