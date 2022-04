Украинският фотожурналист Макс Левин, който беше в неизвестност, е намерен мъртъв близо до Киев

О питният украински документалист и фотограф Макс Левин, за когото нямаше информации от три седмици, бе намерен мъртъв след изтегляне на руски части от територия близо до Киев, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на украинското президентство, предаде БТА.

"Той изчезна в зоната на сраженията на 13 март в района на Киев.

На 1 април тялото му бе намерено близо до село Гута Межигорска, на няколко десетки километра от северната част на столицата", се казва в съобщение в Телеграм на ръководителя на украинската президентска администрация Андрий Йермак.

Maks Levin, a Ukrainian documentary photojournalist, was found dead near the village of Huta Mezhyhirska in the Kyiv Oblast. Maks leaves behind four minor sons, a wife, and elderly parents. RIP. https://t.co/luqS9vFoNc