"На милостта на стихиите": Спасиха екипажа на яхта след ужасяваща нощ в морето(ВИДЕО)

Д вама души бяха спасени след ужасяваща нощ в морето на произвола на стихиите - шестметрови вълни се блъскаха в яхтата им и ги носеха на близо 322 километра от източното крайбрежие на Австралия към Нова Зеландия.

Властите бяха предупредени за първи път за кризата на екипажа около 1 следобед в понеделник, когато разположиха авариен маяк, но минаха часове преди първите спасителни хеликоптери да открият кораба.

20-метровата яхта, Spirit of Mateship, беше загубила захранване и комуникации и беше ударена от ветрове със скорост до 90 километра в час, както и от вълни с височина до шест метра.

Two rescued from stricken yacht 'at the mercy of the elements' in 24-hour ordeal

Source: CNN



To read more, click the image below. https://t.co/jhJed5ugLF