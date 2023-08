На 76 години почина най-малкият син на Пикасо

К лод Руис Пикасо, най-малкият син на испанския художник Пабло Пикасо, почина в Швейцария на 76 години, съобщи неговият адвокат пред АФП в четвъртък. Той не посочи причината за смъртта. Руис управляваше имението на Пикасо от 1989 г. до юли 2023 г., когато прехвърля отговорността на сестра си Палома.

Пикасо имаше четири деца. По-големият му син Пол от брака му с балетистката Олга Хохлова почина през 1975 г. Мая, дъщеря му от френската моделка Мари-Терез Валтер, почина през 2022 г. Клод и Палома са негови деца от френската художничка Франсоаз Жило. След Руис Пикасо останаха съпругата му Силви Вотие и двете им деца, каза адвокатът Жан-Жак Нойор.

Claude Ruiz Picasso, the younger son of Spanish artist #PabloPicasso, has died in Switzerland aged 76, his lawyer told AFP on Thursday.

He did not give the cause of death.

Ruiz Picasso managed the #Picasso estate from 1989 to July 2023, when he handed over responsibility to his… pic.twitter.com/5Kp9pSxgl6