На 103-годишна възраст почина легендата на Холивуд Кърк Дъглас

Н а 103-годишна възраст почина легендата на Холивуд Кърк Дъглас. Тъжната вест съобщи синът му Майкъл Дъглас в профила си във Facebook. Той беше един от последните от Златната ера на киното.

Кърк Дъглас - коравият тип със запомняща се волева брадичка и бегла усмивка, изправял се на екрана срещу гладиатори, каубои и боксьори, свещеното чудовище на Холивуд и една от последните легенди на меката на киното. Кърк Дъглас изиграва някои от най-прочутите мъжки роли в киното, първата от които е на Спартак.

Снимал се е в повече от 80 филма и никога не е участвал в сериал.

През 1999 година Американският филмов институт включва Дъглас под Номер17 в класацията на най-големите мъжки звезди на класическото холивудско кино. Той бе един от двамата останали живи актьори в този списък (другият е Сидни Поатие) от Златната ера на Холивуд. Има три номинации за "Оскар". През 1996 г. той получи "Оскар" за цялостно творчество.

С очарователни трапчинки и цепка на брадичката, Дъглас беше популярен сред дамите, но също призна, че е бил гневен в зряла възраст заради трудното си детство в Ню Йорк. „Все още тая гняв в себе си“, казва той в статия за New York Times през 1988 г. след излизането на първата си автобиография.

"Мисля, че трябва да го оставя да си иде, защото смятам, че гневът беше горивото, което използвах за постигането на това, което исках да правя; виждате го във филмите ми, виждате го в имитациите, които хората ми правят."

"Животът на Кърк бе добре изживян. Той ни остави филмово наследство, което ще се запази и за следващите поколения, и история на филантроп, който работеше в полза на обществото и за мир на планетата", заяви Майкъл Дъглас. "Позволете да приключа с думите, които му казах на неговия последен рожден ден и които винаги ще са истина: татко, обичам те много и се гордея да бъда твой син", написа Майкъл Дъглас.

Дъглас има бедно детство и живее с родителите си и шестте си сестри. Беше трудно, казва той по-късно, с бедно семейство, антисемитизъм и баща алкохолик, е принуден да изкарва прехраната си като мияч. "В известен смисъл винаги съм се чувствал отвън как гледам навътре", каза той в статия за New York Times. "Това е моят произход, по дяволите. Баща ми беше неграмотен руски имигрант, най-ниското стъпало."

Мечтата му за спасение била актьорството и той започва да играе в гимназията, в крайна сметка влиза в Американската академия за драматично изкуство и променя името си.

За да оцелее е работил като сервитьор, общ работник и портиер. През 1941 г. той влиза на Бродуей, но начинаещата му кариера е прекъсната от службата във флота.След войната се отправя към Холивуд.

Той прави своя филмов дебют в „Странната любов на Марта Айвърс“ (1946 г.) с Барбара Стануик и Лизабет Скот.

Дъглас скоро се превръща във водеща бокс офис звезда през 50-те години на миналия век, ставайки известен със сериозни драми, включително западни и военни филми. По време на кариерата си той се появява в повече от 90 филма. Дъглас е известен със своя експлозивен актьорски стил, който проявява като адвокат за наказателна защита в „Град без жалост“ (“Town Without Pity”) през 1961 г.

Кърк Дъглас става международна звезда с ролята си на безскрупулен боксьор в „Шампион“ (1949), която му донася и първата номинация за Оскар за най-добър актьор. Той получи втора номинация за „Оскар“ за драматичната си роля в „Лошият и красивицата“ (1952 г.) и третата си номинация за ролята на Винсент ван Гог в “Lust for Life” (1956 г.). Неговото име се свързва най-вече с главната роля във филма „Спартак“, както и „Одисей“ и „Викингите“.

Романтичните му завоевания са много, въпреки че веднъж казва, че никога не е броил, но те включват звезди като Рита Хейуърт, Марлене Дитрих, Джоан Крофорд и Ава Гарднър.

Първата му съпруга е американската актриса Дайан Уебстър. От брака му с нея се раждат синовете му Майкъл и Джоуъл. Кърк и Дайан се развеждат през 1951 г. Три години по-късно се жени за Ан Буйдънс, която е от белгийски произход. Тя също го дарява с двама синове - Ерик и Питър. Двамата са заедно повече от 60 години.

Актьорът, който има три номинации за „Оскар”, приключи кариерата си през 1996 г., след като получи инсулт, който засегна говора му. Преди това 1991 г. оцелява при катастрофа с хеликоптер.

„ Имах късмет да намеря сродна душа преди 63 години и вярвам, че нашият чудесен брак и дългите ни нощни разговори ми помогнаха да преживея всичко”, споделя актьорът.

Като актьор и филантроп, Дъглас получава общо три номинации за Оскар, Оскар за цялостен принос и Президентски медал на свободата. Като автор е написал десет романа и мемоари.

Холивудските знаменитости коментираха загубата на Дъглас:

