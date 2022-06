Мъж в Узбекистан удари брутално жена си по време на сватбата им (ВИДЕО)

М ъж в Узбекистан удари брутално жена си по време на сватбата им, след като тя го победи в игра.

Играта, организирана от гостите на сватбата, включваше състезание по отваряне на сладки, в което булката спечели. След победата ѝ мъжът я удари силно по главата.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently