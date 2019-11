Мъж падна в лавова тръба в двора си и загина

В ъзрастен мъж падна в лавова тръба на Хавайските острови и загина.

Полицията започнала да търси пенсионера, който живеел в град Хило на Хаваите, след като негови съседи подали сигнал, че не са го виждали от няколко дни.

Полицаите намерили пенсионера на дъното на лавова тръба, която била в имота му, очевидно без собственика да знае за нея.

Тръбата била покрита с пръст и трева и възрастният мъж вероятно не я забелязал, преди да стъпи на мекия участък.

Полицаите се спуснали в тръбата, за да извадят тялото и казали, че го намерили на около 7 метра дълбочина.

