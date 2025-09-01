Свят

Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

Тридесет и девет годишният мъж сътрудничи на властите

1 септември 2025, 08:01
Путин в Китай: Опитите на Запада да вкара Украйна в НАТО са една от причините за "украинската криза"

Задържаха заподозрян за убийството на бившия председател на украинския парламент
Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност
Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света
Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за Газа
След атаката срещу АЕЦ "Курск": Енергоблок 3 работи на пълна мощност

М ъж нахлу днес с кола в двора на руското консулство в Сидни и бе арестуван, съобщи полицията, цитирана от австралийската радиотелевизионна компания Ей Би Си.

Полицията на щата Нов Южен Уелс заяви, че е била извикана днес в руското консулство след сигнали, че пред него е паркирал автомобил без разрешение.

Полицаите се опитали да говорят с водача, който обаче засилил автомобила и минал с него през портата на консулството, се казва в съобщение на полицията.

Тридесет и девет годишният мъж е бил арестуван и сътрудничи на властите.

Местните медии публикуваха снимки на бяла кола с две счупени стъкла, паркирана до руско знаме на тревата пред консулството. 

Съобщава се за ранен в ръката полицай при инцидента.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
