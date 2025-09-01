Мъж нахлу с кола в руското консулство в Сидни, арестуваха го

М ъж нахлу днес с кола в двора на руското консулство в Сидни и бе арестуван, съобщи полицията, цитирана от австралийската радиотелевизионна компания Ей Би Си.
Полицията на щата Нов Южен Уелс заяви, че е била извикана днес в руското консулство след сигнали, че пред него е паркирал автомобил без разрешение.
Полицаите се опитали да говорят с водача, който обаче засилил автомобила и минал с него през портата на консулството, се казва в съобщение на полицията.
Тридесет и девет годишният мъж е бил арестуван и сътрудничи на властите.
Местните медии публикуваха снимки на бяла кола с две счупени стъкла, паркирана до руско знаме на тревата пред консулството.
Съобщава се за ранен в ръката полицай при инцидента.
