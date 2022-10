Индия: Защо менструацията е тема табу и проблем?

С оциалното изключване и липсата на обучение и грамотност за менструалната хигиена принуждават много от момичетата в Индия да отпадат преждевременно от училище. Други биват обществено изолирани по време на месечния им цикъл.

Такава е картината в голямата част от селските райони на страната. На много от момичетата в училищна възраст им липсват познания по темата.

Липса на грамотност и сексуално възпитание

Шотландия реши - тампоните и дамските превръзки стават безплатни. Време е Индия да последва този пример и даде възможност на милиони жени да поддържат хигиена по време на менструация, смята Иша Батиа.

71 процента от подрастващите тийнейджърки в Индия не знаят нищо за менструацията, докато не дойде първият им цикъл. А когато това стане, много от тях просто отпадат от училище. Тези данни бяха представени в неотдавнашно проучване на УНИЦЕФ.

23 милиона момичета спират образованието си всяка година заради липсата на условия за справяне с менструалната хигиена, като дамски превръзки и подходяща информация, се казва в доклад от 2019 г. на организацията Дасра.

"На практика младите момичета не разполагат с никаква информация преди първата си менструация", описва проблема пред ДВ Вандана Прасад, педиатърка и специалистка по обществено здраве.

During an awareness campaign on #menstruation near #Yamuna river, East Delhi, an old woman asked the #SEEDS team for a packet of sanitary napkins. On a subsequent visit to her home, the team discovered that it was her granddaughter who had requested that.#PeriodTaboos #floods pic.twitter.com/4XuniDuKNs