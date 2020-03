Мръсният въздух утежнява епидемията от коронавирус

Пречистването на въздуха в Китай беше един от първите странични ефекти от епидемията от коронавирус. Енергетиката, индустрията и транспорта, най-големите източници на замърсяване там, просто спряха да бълват газове и прах. Същото се случи навсякъде, където въведоха карантина и спряха производството, като особено видим е спадът в концентрациите на фин прах и азотни оксиди в Италия.

Since the outbreak of COVID-19 in China NASA has observed a massive drop in air pollution. This is due to the halt of industry, transportation, and more due to the virus. pic.twitter.com/lWFOZ8HNp9