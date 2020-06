Мощно земетресение разтърси Мексико, има жертва

З еметресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в централната и южната част на Мексико. Засега се съобщава за един загинал, предадоха световните агенции.

Националната сеизмологична служба заяви, че трусът е бил с епицентър на 23 километра югоизточно от град Крусесита на тихоокеанското крайбрежие в щата Оахака и на дълбочина 5 километра.

Координаторът на силите за гражданска защита Давид Леон каза, че в Оахака е загинал един човек. По думите му

няма опасност от цунами.

Президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор заяви по-рано, че няма информация за разрушения. Той призова хората да запазят спокойствие в случай на вторични трусове. Местните власти в Оахака обаче съобщиха за нанесени щети на сгради.

Just check earthquake in Mexico moving whole building.. Building moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. #Earthquake Horrific video... pic.twitter.com/nXLEOlNuFe

Земетресението беше усетено в столицата Мексико, която се намира на около 700 километра от Крусесита. Много хора в столицата излязоха по улиците и в парковете, след като бе задействат сигналът за тревога, а по фасадите на някои сгради се забелязваха пукнатини.

Властите съобщиха, че град Оахака де Хуарес –

административният център на щата Оахака, е останал без електричество

след земетресението.

An earthquake in Oaxaca Mexico#earthquake pic.twitter.com/2aU73Vnupp