9-годишно момче от Пакистан успява да разобличи полицаите, убили семейството му. Часове, след като губи родителите и сестра си, детето разобличава прикритите действия на полицията.

На 20 януари т.г. пакистанската полиция заявява, че е елиминирала "четирима терористи" по време на "разузнавателна операция", пише BBC. В изявлението се казва, че те ("терористите") са шофирали кола и мотоциклет, и били въоръжени. Отбелязано било също, че "терористите" започнали да стрелят по полицаите, които отвърнали на огъня само при самозащита.

Но когато Умайр Халил започва да говори пред репортери в болницата – историята звучи много по-различно.

9-годишното момче разказва, че семейството му е пътувало от Лахор за сватбата на роднини. По-късно колата им е спряна за проверка.

"Баща ми им каза да взимат парите и да не използват оръжията си. Но те започнаха да стрелят“, казва Умайр.

Родителите му, 12-годишната му сестра и семеен приятел, който шофирал, били застреляни.

Умайр и двете му по-малки сестри, които оцеляват при престрелката, по-късно са намерени на бензиностанция близо до мястото на инцидента.

Видео с историята на момчето се появи в социалните мрежи. След са публикувани кадри, които потвърждават думите му. Свидетели на инцидента записали как полицията стреля по автомобила, а след това кадри показват и телата на жертвите.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук. Премиерът Имран Хан написа в Туитър, че е шокиран да "види травматизирани деца, станали свидетели на застрелването на родителите им“.

While the CTD has done a great job in fight against terrorism, everyone must be accountable before the law. As soon as JIT report comes, swift action will be taken. The govt's priority is protection of all its citizens. https://t.co/Vek2YHLmKQ