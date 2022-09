Макрон и ЕС осъдиха зверствата край Изюм

Е вропейският съюз е дълбоко шокиран от откриването на стотици тела, погребани набързо близо до Изюм в Украйна, и „осъжда тези жестокости най-категорично“, каза вчера ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Франс прес.

„Агресивната война на Русия срещу Украйна остави следа от кръв и разрушения ... Русия, нейните политически лидери и всички, които участват в продължаващите нарушения на международното право и международното хуманитарно право, в Украйна ще бъдат държани отговорни“ каза в изявление шефът на европейската дипломация.

Подоляк: 450 са гробовете, открити край град Изюм

„ЕС подкрепя всички усилия в това отношение“, подчерта той.

"Хиляди цивилни вече са били убити, много други са били измъчвани, преследвани, сексуално насилвани, отвличани или насилствено разселени. Това нечовешко поведение от страна на руските сили ... трябва да спре незабавно", допълни Борел.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че "повече от 400 тела" са били открити в масов гроб близо до Изюм - град, който наскоро беше превзет от украинската армия и върнат под контрола на Киев.

Губернаторът на Харковска област Олег Синегубов каза, че "99 процента от ексхумираните вчера в Изюм тела, носят белези на насилствена смърт".

"Има много тела с вързани ръце зад гърба, а един човек е погребан с въже около шията. Всичко показва, че тези хора са били измъчвани и екзекутирани", написа Синегубов в Телеграм, придружавайки посланието си със снимки на стотиците гробове, открити близо до Изюм.

Френският президент Еманюел Макрон осъди "най-остро жестокостите, извършени в Изюм, Украйна, под руска окупация", след като Киев съобщи за откриването на стотици тела, погребани набързо близо до този град, върнат под украински контрол, предаде Франс прес.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice.