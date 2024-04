Великобритания: Русия вероятно е загубила сто бойни самолета

Р уски стратегически бомбардировач вероятно е бил свален от украинските военновъздушни сили, предаде ДПА, като се позова на оценка на британското министерство на отбраната, публикувана в социалната платформа "Екс". Ведомството обяви, че това е "първият случай, в който стратегически боен самолет е свален от украинските системи за противовъздушна отбрана".

"Много е вероятно Русия към момента да е загубила сто бойни самолета", заявиха от министерството. Москва започна своята пълномащабна офанзива в Украйна през февруари 2022 г.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 April 2024.



