"Мисия за мир": Орбан пристигна в Москва, ще преговаря с Путин

У нгарският премиер Виктор Орбан пристигна в Москва за преговори с руския премиер Владимир Путин, съобщиха световните агенции, като цитират неговия говорител Берталан Хаваши.

Посещението на унгарския премиер е "мисия за мир", добави Хаваши пред унгарската агенция МТИ.

Viktor #Orbán has arrived in Moscow to meet #Putin, — spokesperson



According to the #EU leader on foreign policy Josep Borrell, Orbán's visit doesn't align with the EU's policy on relations with #Russia.



"EUCO positions on Russian war against #Ukraine exclude official contacts… pic.twitter.com/sypVqxfY2y — UATV English (@UATV_en) July 5, 2024

Няколко медии съобщиха, че Орбан ще посети Москва след визитата си в Киев във вторник, първата от началото на руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г. Десният популистки лидер е смятан за най-близък до Кремъл от лидерите на ЕС, отбелязва ДПА и Асошиейтед прес. Той отдавна настоява за прекратяване на бойните действия в Украйна, но без да обясни какво ще означава това за териториалната цялост или бъдещата сигурност на засегнатата страна.

Viktor Orbán has arrived in Moscow to meet war criminal Putin. #StandWithUkraine When the Hungarian PM was last in Moscow for a "peace mission", three weeks later the Russians full-scale invasion Ukraine. pic.twitter.com/HVEtF82gFk — Denes Torteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) July 5, 2024

Водещият дипломат на ЕС Жозеп Борел заяви днес, че Орбан не представлява Европейския съюз "по никакъв начин" и посещението е изцяло в контекста на руско-унгарските двустранни отношения, въпреки че Унгария пое от 1 юли ротационното председателство на ЕС, отбелязва Франс прес.

* Във видеото: Виктор Орбан: Украйна вече не е суверенна държава

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase