"Мис Свят 2024": Кристина Писзкова от Чехия спечели титлата

П редставителката на Чехия Кристина Писзкова спечели титлата "Мис Свят 2024" на конкурса, проведен в Индия в събота вечер, предаде Асошиейтед прес.

Ясмина Зейтун от Ливан стана първа подгласничка сред 112 участнички в надпреварата, която се проведе в индийската столица на финансите и развлеченията Мумбай.

#KrystynaPyszkova from the Czech Republic clinched the prestigious #MissWorld 2024 title pic.twitter.com/vprP900M3v