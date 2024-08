Милиардер почина на 91 г. седмици, след като се ожени

М илиардерът Ричард Лугнер почина на 91-годишна възраст след редица здравословни проблеми.

Според информация от различни медии строителният магнат е починал в имението си във Виена.

Само преди два месеца Лугнер се ожени за шестата си съпруга - 42-годишната актриса Симона Райлендер, която е с 49 години по-млада от него.

Am Ende bereute Richard Lugner nur noch eines. Was das war, das besprach er mit Conny Bischofberger vor zwei Wochen in seinem letzten Interview. https://t.co/kING28T1p2 pic.twitter.com/kd4iChyFkB