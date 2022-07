Реакциите след приемането на Френското предложение от парламента в Скопие

Македонският премиер Димитър Ковачевски поздрави депутатите, които днес подкрепиха френското предложение за започване на преговори на РС Македония за членство в Европейския съюз, предаде БГНЕС.

"Поздравления и огромна благодарност за депутатите, които днес демонстрираха демократическа тежест. С подкрепата за европейското предложение те гласуваха за европейското бъдеще на държавата. Няма по-голям патриотизъм от подкрепата за просперитета на страната и решенията, които са в интерес на държавата и гражданите. Най-накрая македонският език ще се чува навсякъде в Европа. По този начин се обича държавата, с мъдри и държавнически решения", заяви Ковачевски след вота в парламента в Скопие днес.

Парламентът на РСМ одобри френското предложение

"Ако нещата бяха толкова добри за РС Македония, полицията нямаше да се чувства като в Бейрут. Управляващите завършиха предателството, но трябва да знаят, че заедно с народа ще победим в тази борба. Вярвайте ще победим!"

Това пък заяви лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски.

По-рано македонският парламент одобри Френското предложение, което ще даде шанс на РС Македония да започне преговори с ЕС. "За" предложението гласуваха 68 депутати. В пленарната зала присъстваха 69 от общо 120. Депутатите от ВМРО-ДПМНЕ напуснаха залата и не участваха в гласуването.

Ковачевски: Никой не е успял да асимилира македонците

Според Мицкоски приетото Френско предложение е срам за РС Македония.

"Неговото приемане е предателство на националните и държавни интереси. Това е част от националното предателство, започната от бившия премиер Зоран Заев още през юли-август 2017 г.", каза Мицкоски.

"Предателството съдържа план за асимилация и българизация на македонския народ. С това трябва да живее всеки депутат и член на правителството, който подкрепя този срамен документ", подчерта още лидерът на ВМРО-ДПМНЕ и добави, че ще дойде ден, в който управляващите ще отговарят за действията си.

Али Ахмети, лидерът на най-голямата албанска партия в РС Македония "Демократичния съюз за интеграция" (ДСИ) пусна пост във Фейсбук, в който посочи, че Македония не е Украйна и Европа не е Русия, а лидерът на опозицията със зелена фланелка явно иска да бъде Зеленски от "Али експрес".

Фон дер Лайен: Европа ви чака. В Скопие: Смърт на фашизма на ЕС

"Северна Македония не е Украйна и Европа не е Русия, за да ходи на протести опозиционният лидер със зелена фланелка като Зеленски, но от "Али експрес". И както се очакваше, регресивните сили, обслужващи чужди програми, се провалиха и гражданите не ги подкрепиха. Днес европейската Македония и прогресивните сили в страната надделяха, днес надделяха съжителството, бъдещето и надеждата. Браво на гражданите, браво на държавата. Няма връщане назад", написа Ахмети.

"Най-накрая! Вече няма никакви пречки пред преговорите за членство на Албания в Европейския съюз! Парламентът на Северна Македония току-що даде зелена светлина за последното френско предложение. Абсурдното държане на Албания като заложник завърши", написа aлбанският премиер Еди Рама във Фейсбук.

Той добави, че са били необходими три изтощителни години от приемането на решенията на Европейския съвет, за да се отвори пътят за преговори.

Като благодари на стратегическите съюзници, Рама подчерта, че албанската делегация ще замине в понеделник в Брюксел, "за да започне тази нова част от пътя, започвайки преговорите за членство".

"Поздравления за мъдрото и отговорно решение на македонския парламент, с което се отварят вратите за начало на преговорите за членство в ЕС. Това е процес, който започнахме заедно още през 2017 г., когато подписахме Договора за добросъседство и поставихме на преден план общата история между нашите две държави".

Това пък написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук по по повод приетата от парламента в Скопие рамка за предстоящите присъединителни преговори.

"По време на българското председателство на ЕС през 2018 г. ние бяхме тези, които върнахме темата за разширяването в дневния ред на Европа. Винаги съм вярвал, че интеграцията на Западните Балкани в ЕС е ключова за мира, разбирателството и просперитета", заяви Борисов.

Оливър Вархей, Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел приветстваха в Туитър днешното решение на македонския парламент, който одобри френското предложение.

Еврокомисарят по разширяването Вархей написа, че приветства гласуването в парламента, което дава ясен мандат на правителството да започне първата междуправителствена конференция въз основа на френското предложение: „Очакваме с нетърпение откриването на преговорите за присъединяване във вторник, когато се срещнем в Брюксел за първата междуправителствена конференция”.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел каза, че днешното гласуване проправя пътя за провеждане на Междуправителствена конференция следващата седмица: "Това е съществена стъпка за страната и за ЕС. Нашето бъдеще е споделено и ви очакваме с отворени обятия".

Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен поздрави РС Македония за решението и изтъкна, че са създадени условията за бързо започване на преговори за присъединяване: "Това беше историческа възможност и вие я използвахте", написа Фон дер Лайен.

🇲🇰 Congratulations to North Macedonia on the vote that now paves the way for opening the accession negotiations rapidly.



It was a historic opportunity.



And you seized it.



A big step on your path towards a European future. Your future.