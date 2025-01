Мястото, където се роди AC/DC: Погрешно съборено от строителен предприемач

С емейният дом, в който е основана рок групата AC/DC, беше разрушен по погрешка от строителен предприемач в Австралия. Разположена в предградието на Сидни – Бърууд ,4 Burleigh Street, къщата дълго време е била популярно място за почитатели на групата от цял свят.

Малкълм и Ангъс Йънг от AC/DC, заедно с брат си Джордж Йънг, китарист на Easybeats, са живели в този дом като тийнейджъри, когато създават групата. Семейството емигрирало в Австралия от Шотландия през 1965 г. и първоначално живеело в общежитие за мигранти, преди да се преместят на 4 Burleigh Street.

