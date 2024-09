Седем френски медийни групи ще съдят Google за 1 млрд. евро

С едем френски медийни групи планират да заведат дело срещу Google за над 1 млрд. евро за предполагаеми антиконкурентни практики в онлайн рекламата.

Професионалната информационна служба Mind Media заяви, че седемте групи, представляващи общо 22 компании, са започнали или са на път да започнат съдебни действия.

Този ход идва, след като през юни 2021 г. френският орган за защита на конкуренцията глоби Google с 220 млн. евро за облагодетелстване на собствените ѝ услуги в сектора на онлайн рекламата.

„Google очевидно е призната за виновна за антиконкурентно поведение. Френският орган за защита на конкуренцията заяви, че в продължение на години Google е фаворизирала собствените си решения в ущърб на тези на своите конкуренти“, заяви изпълнителният директор на Figaro Марк Фейе, цитиран от АФП.

САЩ може да съдят Google заради онлайн рекламите

Фьойе смята, че неговата група е „жертва на това с технологичната система, която е използвала“ и затова търси „компенсация“.

Ищците са Le Figaro, SIPA/Ouest-France, Prisma Media, Les Echos-Le Parisien, Adevinta/Leboncoin, CMA Media и спортният всекидневник L'Equipe.

Първоначалните изслушвания за определяне на графика на съдебния процес се проведоха в началото на септември в търговския съд в Париж, а производството може да продължи от две до три години.

🚨 #BREAKING: French media sue Google for $1.1 bn over advertising.



Seven French media groups plan to sue Google seeking more than 1 billion euros ($1.1 billion) for alleged anti-competitive practices in online advertising. pic.twitter.com/JMs2GlfWs0