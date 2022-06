Масажист изнасили жена пред мъжа ѝ на плаж в Индия

Б ританска туристка е била изнасилена на почивка в Индия пред очите на партньора си, съобщават местни медии.

Полицаите, разследващи инцидента, казват, че жената е била на плаж в Гоа, когато е била нападната от мъж на 2 юни.

Жената е подала официална жалба, след като се е консултирала със семейството си и британското посолство в Индия.

Полицията съобщи, че е арестувала 32-годишен мъж за предполагаемо изнасилване на жена в Северна Гоа.

