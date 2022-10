Лошото време провали визитата на Урсула фон дер Лайен в Черна гора

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отмени посещението си в Черна гора, планирано за днес. Това става ясно от съобщението в нейния профил в Twitter.

"За съжаление, заради лошото време тази сутрин, трябваше да отложа посещението си в Черна гора. Пренасрочваме го. Очаквам с нетърпение възможността скоро отново да посетя вашата красива страна", написа Фон дер Лайен.

Regretfully, because of bad weather,

I had to postpone my visit to Montenegro this morning.



We are rescheduling it.



I’m looking forward to visiting your beautiful country again very soon.



🇪🇺🇲🇪