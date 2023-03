Лична среща в Белия дом: Какво обсъдиха Байдън и Шолц

П резидентът на САЩ Джо Байдън и германският канцлер Олаф Шолц потвърдиха ангажимента си да подкрепят Украйна, предаде ДПА.

US President Joe Biden and German Chancellor Olaf Scholz held talks at the White House in a display of unity over the Ukraine war after warnings from Russia over arms supplies.https://t.co/wVUufvp7We by @AureliaEndAFP pic.twitter.com/Iuw7xlhoWM