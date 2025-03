Лесото се обиди на Тръмп, покани го на посещение

В ъншният министър на Лесото каза в сряда, че е шокиран и обиден от американския президент Доналд Тръмп, който заяви по-рано, че никой не е чувал за африканската страна, и го покани да дойде на посещение, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Тръмп спомена Лесото в обръщението си към Конгреса на САЩ във вторник вечерта, като посочи някои от чуждестранните разходи, които той е съкратил, като „ужасяващо прахосничество“. „Осем милиона долара за насърчаване на ЛГБТ+ общността в

африканската нация Лесото, за която никой никога не е чувал“,

каза Тръмп, предизвиквайки смях в Конгреса.

Външният министър на Лесото Лехоне Мпотоане каза, че забележката е „доста обидна“. „Наистина съм шокиран, че държавата ми може да бъде наричана така от държавен глава“, каза той пред агенция Ройтерс (Reuters).

