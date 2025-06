Пациенти с рак на кръвта в Англия са първите в света, които ще бъдат лекувани с "троянски кон"

П ациенти в Англия с рак на кръвта ще станат първите в света, на които ще бъде предложено новаторско лекарство „троянски кон“, което се промъква в раковите клетки и ги унищожава, съобщи The Guardian.

В насоки, публикувани в петък, Националният институт за здравеопазване и високи постижения в грижите (Найс) даде зелена светлина на белантамаб мафодотин — лекарство, което може да спре развитието на множествения миелом три пъти по-дълго от стандартните терапии.

Таргетната терапия се прилага като инфузия на всеки три седмици, в комбинация с други лекарства срещу рак. Тя представлява специален вид антитяло, което се насочва към раковите клетки и се прикрепя към тях.

Описвана е като лечение тип „троянски кон“, тъй като действа чрез поглъщане в раковата клетка и освобождаване на висока концентрация на смъртоносна молекула, която я унищожава отвътре.

Проф. Питър Джонсън, национален клиничен директор по онкология в NHS England, заяви, че лекарството ще промени живота на пациентите и техните близки.

„Миеломът е агресивна форма на рак на кръвта, но през последните години наблюдаваме постоянно подобрение в прогнозите за пациентите, благодарение на новите таргетни терапии. Радвам се, че пациентите в Англия ще бъдат първите, които ще се възползват от това ново лечение, което има потенциала да държи рака под контрол с години и да даде на хората повече ценно време с близките им“, каза той.

