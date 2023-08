Легендата Джанлуиджи Буфон сложи край на кариера си

Вратарската легенда Джанлуиджи Буфон сложи официално край на професионалната си кариера на 45-годишна възраст. „Това е всичко, хора! Вие ми дадохте всичко. Аз ви дадох всичко. Направихме го заедно“, написа той в Туитър.

Световният шампион с Италия от 2006 прекара последния сезон в родния си клуб Парма, като помогна на тима да финишира четвърти в Серия В и да достигне до осминафиналите за Купата на страната, където отборът бе елиминиран от бъдещия победител Интер.

Буфон удължи договора си с „пармалатите“ до 2024 година през февруари, но реши да прекрати професионалния си път преди сезон 2023/24. Италианският страж триумфира със Суперкупата на УЕФА през 1998/99 по време на първия си престой в Парма, преди да премине в Ювентус през юли 2001 за рекордната тогава сума за вратар от 32 млн. паунда.

Буфон се наслади на страхотни успехи със „Старата госпожа“, печелейки титлата на Серия А десет пъти в рамките на два престоя в Торино, като изигра общо 685 мача за „бианконерите“. Той обаче не успя да спечели Шампионската лига, губейки и трите финала с тима.

„Днес е ден за всички да си спомнят твоите спиращи дъха спасявания, начина, по който ти надхвърли историята, сбогувайки се с феноменални играчи и приветствайки техните наследници, докато оставаше под рамката. Ти демонстрира постоянството и надеждността на шампион, чиято усмивка може да успокои всеки, и изпълни привържениците и съотборниците си с чувството, че са наистина несломими. Ти ни даде причина да мечтаем и сбъдна тези мечти. Днес се отбелязва краят на една ера и сме истински признателни, че бяхме част от нея. Ние сме част от твоята история и ти от нашата. Благодарим ти, Джиджи! Пожелаваме ти всичко най-добро в бъдещите ти начинания“, написаха от Ювентус.

A legend hangs up his gloves today 🐐🧤



Your saves, your smiles, and your character will be forever remembered 🤍🖤



Thank you, and congrats on an incredible career, @gianluigibuffon! 🦸‍♂️