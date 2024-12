Съпругът на ТВ звезда почина след скок в леден басейн

А ктьорката от „Улица коронация“ Карол Ройл казва, че „сърцето я боли“ след смъртта на съпруга ѝ, причинена от внезапен мозъчен кръвоизлив след скок в леден басейн.

70-годишната актриса е била омъжена за съпруга си Джулиан Спиър в продължение на почти пет десетилетия и двойката има две деца заедно, съобщава ITV.

Ройл, която играе Антеа Диъринг в сапунката, казва в публикация в Instagram: „Отчаяно съжалявам, че трябва да съобщя, че загубихме моя прекрасен съпруг Джулиан Спиър на 9 декември".

„Съвършено здрав човек, но вчера скочи в леден басейн, който предполагаше, че е отопляем, както обикновено, и получи внезапен масивен мозъчен кръвоизлив - сърцата ни болят“, допълва тя.

