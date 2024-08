Купи едно, вземи две: Америка е изправена пред ужаса на принтираните оръжия

Р азследването на сделка с оръжие доведе до разбиването на масивна мрежа за трафик, в която 3D принтери са били използвани за производство на незаконни оръжия и части, които са били продадени в осем окръга в Пенсилвания, съобщиха разследващи във вторник.

Майкъл Нидлинг, 28 г., Кийт Чейни, 26 г., Джеймс Хилър, 18 г., Дезмънд Бенет, 32 г., Малеек Бордърс, 23 г., Райън Стауд, 25 г., Хорас Кайфър, 36 г., Лукас Гроф, 28 г. и Натаниел Аройо, 27 г., бяха арестувани и обвинени за предполагаемите си роли в организацията.

(Видеото е архивно: Откриха голям арсенал от оръжия и боеприпаси, има задържани)

Firearms were purchased in Montgomery, Berks, Bucks, Chester, Columbia, Lehigh, Wayne and Westmoreland counties.

Лукас Гроф е от Бойертаун, Пенсилвания, докато Натаниел Аройо е от Бърдсбъро, казаха разследващите. Другите седем заподозрени са от Потстаун, Пенсилвания.

Разследването започва на 1 февруари 2024 г., когато полицията в Потстаун се отзовава по сигнал в болницата в Потстаун заради жертва на намушкване.

Жертвата, по-късно идентифицирана като Джеймс Хилър, казала на полицията, че е бил намушкан в района на улиците Северна Шарлот и Уолнът в Потстаун след спор за малко количество марихуана, разкриват разследващите.

По-късно обаче разследващите установяват, че Хилър лъже. Вместо това, казват те, Хилър е бил намушкан в Бърдсбъро, Пенсилвания, след като се е опитал да продаде незаконно огнестрелно оръжие, въпреки че не е бил достатъчно възрастен, за да си купи или притежава пистолет.

Докато разследването продължава, служителите идентифицират още членове на организация за трафик на оръжие, която според тях обхваща окръзите Монтгомъри, Бъркс, Бъкс, Честър, Колумбия, Лихай, Уейн и Уестморланд в Пенсилвания.

Множество полицейски управления в предградията на Пенсилвания, детективите на окръг Монтгомъри, работната група за насилие с огнестрелно оръжие на главния прокурор на Пенсилвания, ATF, щатската полиция на Пенсилвания, детективите от окръг Бъркс и работната група за насилие с огнестрелно оръжие на окръг Монтгомъри участваха в разследването.

#MontcoPa DA Kevin Steele displays one of the weapons seized during investigation of multi-county gun trafficking organization. Nine men from #Montco and #Berks counties charge in connection with the organization

Следователите са използвали данни от мобилни телефони и са проследили множество покупки на огнестрелни оръжия от заподозрените чрез системата Electronic Record of Sale (EROS), както и чрез хартиени копия на формулярите на ATF и щатската полиция на Пенсилвания в оръжейните магазини, казват служители. Те също така са използвали записи от наблюдение, интервюта и анализи на социалните медии като част от разследването си.

Следователите съобщават, че заподозрените са купили 31 огнестрелни оръжия от оръжейни магазини в цяла Пенсилвания. Заподозрените са създали лично произведени и непроследими огнестрелни оръжия без серийни номера, известни също като "призрачни оръжия", като са използвали лаборатория за 3D печат, в която са произвеждали и заглушители. Заподозрените също така продават устройства, които са били използвани за превръщане на полуавтоматични огнестрелни оръжия в автоматични картечници.

Детективското бюро на окръг Монтгомъри провежда тестове на конфискувано огнестрелно оръжие с допълнителното устройство и установява, че оръжието е в състояние да изстреля 18 патрона за 2,1 секунди.

"Чрез незаконно купуване и продажба на огнестрелни оръжия, тази организация за трафик на оръжия въоръжаваше престъпници. Тази престъпна дейност сама по себе си заплашва безопасността на нашите общности. Но тази група отиде много по-далеч, разширявайки престъпните си дейности, като продаде превключватели, за да трансформира полуавтоматичните огнестрелни оръжия в напълно автоматични картечници, което ги направи експоненциално по-смъртоносни", каза окръжният прокурор на окръг Монтгомъри Кевин Стийл.

"Към това бяха добавени техните 3D принтирани супресори и части от огнестрелни оръжия, към които те закупиха приемници и други необходими части за производството на "призрачни оръжия" - непроследими огнестрелни оръжия без сериен номер. Така че сега имаме "безшумни картечници" в нашите общности, някои без серийни номера. Рискът за членовете на общността и служителите на реда в окръг Монтгомъри, в Британската общност и в Съединените щати е просто неизмерим.", допълват разследващите.

В текстови съобщения, получени по време на разследването, заподозрените са предложили сделка "купете едно, вземете едно безплатно" на купувачите, споделили са местоположенията откъде да вземат оръжията и насърчавали купувачите да използват фалшиви имена, казаха разследващите.

Разследващите разполагат със скрийншотове на текстови съобщения, които заподозрените са изпратили на купувачите.

Следователите казаха, че са открили 17 от 31-те пистолета, които са били закупени от заподозрените. Някои от тези оръжия са били открити по време на заповеди за претърсване, докато други са били открити от предишни криминални инциденти, според служители.

I am proud of the work my office did with @MontcopaDA to put a stop to this criminal organization. This group's aim was to profit from providing criminals with firearms altered to achieve optimal destruction while avoiding law enforcement detection.

Едно от оръжията е открито от полицията в Западен Гошен през декември 2019 г., след като е било притежание на престъпник, докато друго оръжие е открито от щатската полиция на Пенсилвания след инцидент на пътя през декември 2022 г., при който са произведени изстрели, казаха разследващите.

Длъжностни лица също така казаха, че самият Чейни е използвал едно от незаконните оръжия по време на друг инцидент на пътя в град Ню Хановер на 29 май 2024 г., при който е стрелял по превозно средство, докато е карал мотоциклет, напуснал е местопроизшествието и след това е дал пистолета на Гроф.

"Целта на тази престъпна организация беше да спечели от предоставянето на престъпниците на огнестрелни оръжия, променени за постигане на оптимално унищожаване, като същевременно се избягва разкриването от страна на органите на реда", каза главният прокурор на Пенсилвания Мишел Хенри.

"Приветствам сътрудничеството от страна на правоприлагащите органи, което беше необходимо, за да се разкрие и премахне една много сложна и опасна мрежа от нарушители. Всяко огнестрелно оръжие, което е незаконно трафикирано, е пряка заплаха за обществената безопасност и моят офис се ангажира да премахне тези оръжия от кварталите в Британската общност."

"Нуждаем се от повече законодателство. Трябва да има някои промени. Няма нужда тези превключватели да съществуват", каза Хенри. "Тази организация е създадена, за да прави машини за бързо убиване."

И деветимата заподозрени са изправени пред различни обвинения, включително корупционна организация, търговия с приходи от незаконна дейност, престъпно използване на комуникационно съоръжение, нападение с утежняващи вината обстоятелства, престъпления, извършени с огнестрелно оръжие, лица, които не притежават огнестрелно оръжие, незаконна продажба или трансфер на огнестрелни оръжия, забранени нападателни оръжия и престъпен заговор.

