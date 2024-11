След години на върха: Макс най-накрая е детрониран като най-популярното име на куче

М акс вече не е най-популярното име на куче.

На 30 октомври Американският киноложки клуб (AKC), организация с нестопанска цел и най-големият в света регистър на чистокръвни кучета, публикува съобщение с най-популярните имена на кучета за 2024 г.

AKC определя 10-те най-популярни имена за женски и мъжки кучета, като анализира статистическите данни за регистрацията в AKC и записванията в програмата AKC Canine Partners. Организацията започна да споделя списъка си с най-популярните имена на кучета през 2022 г.

За 2022 г. и 2023 г. най-популярното мъжко куче беше Макс, но сега царуването на популярното име като номер едно приключи. Според данните на AKC сега най-разпространеното име сред мъжките кучета е Майло, което скача от пето място през 2023 г. Макс падна с едно място до номер две за списъка на AKC за 2024 г.

