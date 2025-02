Криптокралят Александър Винник се върна в Русия, благодари на Путин

Р уският крал на криптото Александър Винник пристигна в Русия, след като беше освободен от Съединените щати.

Връщането му в Русия се случи благодарение на сделката за размяна, при която Москва освободи американския учител Марк Фогел, съобщиха официални лица.

Винник е пристигнал в Русия през нощта, според видеокадри, публикувани от държавните информационни агенции.

„Искам да благодаря на всички, преди всичко на президента Владимир Владимирович Путин“, каза Винник.

По-рано високопоставен американски служител заяви пред АФП, че Винник, който през май 2024 г. се призна за виновен в заговор за пране на пари, „е бил предаден на руски служители“.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп приветства размяната на затворници като положителен знак за дипломацията между двете страни и за евентуални преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Как криптогигантът Binance се превърна в платформа за хакери и наркотрафиканти

По-специално увертюрите на Тръмп към Путин предизвикаха тревога в Европа, която разглежда Русия като основна заплаха след нахлуването в Украйна.

На 12 февруари Тръмп разкри, че очаква да се срещне с Путин в Саудитска Арабия за мирни преговори за Украйна в знак на внезапно размразяване на отношенията.

Alexander Vinnik, a Russian cryptocurrency expert who faced Bitcoin fraud charges in the United States, returned to Russia after being freed in a swap that saw Moscow release American Marc Fogel.https://t.co/Zqn3oMZJuU