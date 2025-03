Източното крайбрежие на САЩ ще страда от смъртоносни морски горещи вълни до 2100 г.

И зточното крайбрежие на САЩ може да бъде изправено пред опасни морски горещи вълни - продължителни периоди на необичайно високи температури на морската вода - за повече от 100 дни годишно до 2100 г., показват нови изследвания, съобщава Newsweek.

Тъй като естуарите служат като ключови местообитания за почти три четвърти от всички видове риби и поддържат повече от 54 милиона работни места, това може да има „безпрецедентно“ въздействие върху нашата екосистема, предупреждава проучването, публикувано в Scientific Reports.

Екипът е изследвал условията в 20 естуара в Националната система за изследване на естуарите на САЩ през последните две десетилетия.

През последните 20 години се наблюдава увеличение на честотата на MHW (морски горещи вълни), както и на дните на MHW в годината и на годишната кумулативна интензивност.

Установено е обаче, че тези тенденции в МЗР са съсредоточени предимно в района на източното крайбрежие на САЩ, „където също се наблюдават събития с по-висока интензивност и следователно вече е по-уязвим към термичен стрес в отговор на МЗР“, пише екипът.

Ако наблюдаваното нарастване на броя на дните с МЗР в годината продължи, МЗР в устията на реките по източното крайбрежие на САЩ „потенциално могат да се случват почти през една трета от годината до края на века, което ще има безпрецедентно въздействие върху екосистемите“, предупреждават изследователите.

The North Atlantic is in uncharted territory.



The entire ocean basin is a record-smashing 1.5°C above normal, as millions of square miles of ocean experience strong to severe marine heatwaves.



Off the coast of Canada, ocean temperatures are up to 9°C (16°F) above average!… pic.twitter.com/AuPBCc82eX