Крадци застреляха актьора Джони Уактор

Б ившият актьор от „General Hospital“ Джони Уактор е бил застрелян от крадци, които се опитвали да откраднат катализатора от колата му. Той беше на 37 години.

Според полицията стрелбата е станала в събота в центъра на Лос Анджелис, когато Уактор се приближил до колата си до тримата мъже. Един от тях открил огън и по-късно Уактор починал в болница.

