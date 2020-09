Конфликтът в Нагорни Карабах се превръща в регионален сблъсък от нов тип

В инаги, когато между Армения и Азербайджан избухва насилие и напрежение около оспорваните помежду им територии, намесата на Москва обикновено принуждава двете бивши съветски републики да седнат на масата за преговори с правенето на отстъпки, включително пред руските интереси. Този път обаче призивите на Русия за спиране на ескалиращото насилие в Нагорни Карабах от 27 септември насам, остават без отговор тъй като конфликтът в Кавказ този път е на различно ниво.

Ескалация, Армения уби азербайджански генерал

За разлика от 1990-те и 2000-те, когато няколко пъти Ереван и Баку влизат в сериозни противоречия и сблъсъци, през 2020 година ситуацията е различна както от геополитическо, така и от военно естество. Донякъде причина за това е намесата на Турция като регионална сила, която променя баланса на силите в кавказкия регион.

И така през последните дни конфликтът в Нагорни Карабах, определян за един от т.нар. „замразени конфликти“, останали като наследство от СССР, влезе във всички световни новини. Макар повечето анализи все още да минават през остарялата призма на противопоставяне между Армения и Азербайджан, вече се усеща все по-осезаемо, че има много нови елементи, включително в начина на водене на война.

Само за два дни има десетки жертви и стотици ранени. Двете държави мобилизираха армиите си и се обвиняват взаимно за това кой е предизвикал насилието. Вече има и цивилни жертви, а най-вероятно броят им ще се увеличава с ескалацията. В небето на Нагорни Карабах летят не само изтребители, а и дронове, които всъщност се превърнаха в основно средство за атаки по арменските позиции от страна на азерската армия.

Дроновете са предоставени от Турция и са същият модел, който Анкара използва в Либия срещу подкрепените от ОАЕ, Франция и Русия сили на генерал Халифа Хафтар. Както в пустините на Либия, така и в планините на Карабах, дроновете носят със себе си сериозни поражения на руските ПВО системи, с които разполага арменската армия.

