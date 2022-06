Кола се вряза в пешеходци в Бруклин, има жертва, ранено е дете

К ола се вляза в пешеходци в района Бруклин в На Йорк. Вследствие на инцидента 67-годишна жена бе фатално прегазена, а нейният 8-годишен внук - тежко ранен, съобщава New York Post.

Още трима души също са ранени.

Водачът на колата, която била крадена, се опитвал да избяга от полицията, която искала да го спре за проверка. По време на опита за бягство били пометени и велосипедист, а крадената кола се ударила и в друг автомобил.

One Person is Dead, Child in Critical Condition, at Least Three More Injured after Car Accident in Brooklyn https://t.co/25PgTkLBcC pic.twitter.com/pR1MmCT9Wj