Кола се вряза в оградата на канцлерството в Берлин (видео)

К ола се вряза в оградата на офиса на германския канцлер Ангела Меркел в Берлин в сряда. В снимки, разпространени в социалните мрежи, се вижда тъмен автомобил, върху който има бели надписи, пише „Дойче Веле”.

От едната страна на колата е изписано:

„Проклети убийци на деца и възрастни хора”.

Друга снимка показва другата страна на автомобила, върху която е изписано: „Спрете политиките на глобализация”.

Берлинската полиция написа в профила си в социалната мрежа Туитър „в момента нашите колеги са пред сградата на канцлерството, заедно с федералната полиция. Кола се е врязала в портите на сградата – все още се изяснява дали деянието е било умишлено.

Шофьорът е задържан”.

Aktuell sind unsere Kolleg. gemeinsam mit der @bpol_b am #Bundeskanzleramt im Einsatz. Ein Auto steht am Tor des Gebäudes - Wir klären derzeit, ob der Fahrer dieses dagegen gesteuert hat. Er wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen. Weitere Infos folgen.

^tsm