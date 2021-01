Антъни Блинкън поема външната политика на САЩ

А нтъни Блинкън, дългогодишен съветник на Джо Байдън, бе утвърден от Сената за държавен секретар на САЩ.

"Американското лидерство все още има значение", каза Блинкън по време на изслушването в сенатската комисия по външните работи.

"Реалността е ,че светът просто не се организира сам. когато ние не сме ангажирани, когато не водим ние, тогава най-вероятно се случват две неща - или някоя друга страна се опитва да заеме мястото ни, но не по начин, който отговаря на нашите интереси и ценности, или, може би също толкова лошо, никой не го прави и тогава се получава хаос", каза още Блинкън и обеща, че администрацията на президента Байдън ще подходи към света както със смирение, така и със самоувереност.

Кой е Антъни Блинкън

58-годишният Блинкън израства в семейство на дипломати – баща му е бил посланик на САЩ в Унгария, а чичо му – посланик в Белгия. След като родителите му се развеждат, живее с майка си в Париж, където завършва средното си образование.

Следват Харвард, по-късно завършва и право в Колумбийския университет.

От 1994 до 2001 г. работи в Съвета за национална сигурност към администрацията на Бил Клинтън.

От 2002 г. става съветник на Джо Байдън и е най-важният му помощник в комисията по външни отношения на Сената. От 2009 г. отново съветва Байдън, който е вече вицепрезидент.

В администрацията на Барак Обама е заместник съветник по националната сигурност от 2013 до 2015 г. и заместник държавен секретар от 2015 до 2017 г.

След идването на администрацията на Тръмп, Блинкън преминава в частния бизнес. Консултира инвестиционната компания Pine Island Capital Partners и създава консултантска фирма, клиенти на която стават Facebook, Uber, Microsoft и LinkedIn.

Antony Blinken was confirmed as secretary of State today, taking the reins of U.S. foreign policy amid major global challenges and following years of turmoil at the State Department.https://t.co/ZBQzKoaIT8 — POLITICO (@politico) January 26, 2021

Какви са очакванията?

Европа Новият президент на САЩ Джо Байдън многократно е заявявал, че се надява да възстанови отношенията с Европейския съюз, които се влошиха рязко при мандата на Доналд Тръмп. Новата администрация обаче няма да изостави приемствеността във външната политика: американците ще продължат да оказват натиск върху партньорите от НАТО в областта на бюджета за отбрана и сдържането на Китай. Освен това те няма да се откажат от санкциите, насърчавани от Тръмп, за да предотвратят изграждането на газопровода „Северен поток 2", коментира германският телевизионен канал ARD.

Antony Blinken was confirmed as secretary of state. A longtime adviser to President Biden, he has a mission to fix alliances fractured by the previous administration’s “America First” foreign policies. https://t.co/pGBd6DYxcv — The New York Times (@nytimes) January 26, 2021

Блинкън казва, че би било добре „да убеди партньорите от НАТО да инвестират повече“. Според него те гледат на това по същия начин, както предишната администрация. Това означава, че администрацията на Байдън ще подкрепи искането на Тръмп да „приеме сериозно обещанието на Алианса за отделяне на военен бюджета до 2% от БВП“.

Има ли потенциални конфликти? „Ще може ли администрацията на Байдън да устои на германския натиск?“, попита сенаторът-републиканец Тед Круз, позовавайки се на спорния въпрос за газопровода „Северен поток 2“. Държавният секретар се позова на своя шеф Джо Байдън, който каза: „Ние смятаме, че „Северен поток 2“ е лоша сделка за Европа“. Блинкън потвърди, че това изявление ще се превърне в насока за неговата политика.

Help us welcome our 71st Secretary of State, Antony Blinken! Follow @SecBlinken on Twitter for the latest on U.S. foreign policy and diplomacy. pic.twitter.com/btcMS9miBh — Department of State (@StateDept) January 26, 2021

Китай Блинкън открито подкрепя политиката на Тръмп по друг въпрос: твърдата позиция към Китай. Според новия държавен секретар Китай несъмнено е най-голямото предизвикателство за САЩ в момента и в няколко области едновременно: във военно и стратегическо отношение в Азия, в надпреварата за технологично надмощие и когато става въпрос за икономическо лидерство. Блинкън казва, че администрацията на Байдън възнамерява да се справи с Китай от позицията на силния - и това е развитието на общ подход с партньорите спрямо Китай, откъдето ще дойде тази сила.

Русия Задържането на Навални стана една от основните теми по време на изслушванията на Блинкън в Сената. Самият той изрази отношението си към задържането на руския опозиционер с една-единствена фраза: "Удивително е колко Владимир Путин се страхува от този човек."

По време на изслушванията Блинкън изрази желание да работи за по-нататъшното засилване на връзките в областта на сигурността между САЩ и Гърция. В отговор на въпрос, отправен от сенатора Робърт Менендес, Блинкън определи отношенията САЩ-Гърция като важни за интересите на Вашингтон в Източното Средиземноморие и изрази положително отношение към участието на САЩ в тристранния формат Гърция- Кипър-Израел по формулата три плюс едно.

