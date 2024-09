Кои държави използват най-много ChatGPT

Н ови данни разкриха кои са страните, които използват най-много ChatGPT, като водещи са държавите с големи ИТ индустрии.

ChatGPT, чатботът с изкуствен интелект, управляван от OpenAI, бързо се превърна в един от определящите продукти на AI индустрията и се разпространи по целия свят. Въпреки че ChatGPT е създаден в Калифорния, според данните, събрани от Boston Consulting Group, САЩ далеч не са най-активният потребител на услугата.

В проучването, чиято цел е да установи как обществото се ангажира с изкуствения интелект, респондентите от цял свят са попитани дали са използвали ChatGPT, като са подредени според дела на положителните отговори. Данните разкриват, че Индия е най-големият потребител на ChatGPT, като 45% от анкетираните са заявили, че използват услугата с изкуствен интелект.



На второ място в списъка е Мароко, където 38% от анкетираните са дали същия отговор. Обединените арабски емирства се нареждат на трето място с 34 процента. Индонезия и Аржентина заемат общо четвърто място с 32%, а Южна Африка ги следва с 31%, което означава, че нито една западна държава не е сред най-големите потребители в проучването.

Въпреки дома си в Силициевата долина, ChatGPT се използва на по-ниско ниво в САЩ - 22% от анкетираните заявяват, че го използват. Подобна употреба е отчетена и в други западни страни, като Австралия, също с 22%, и Великобритания, където 21% от анкетираните са заявили, че използват ChatGPT.

Страните с най-висок процент на използване на ChatGPT имат значителни ИТ индустрии, особено Индия, Обединените арабски емирства, Индонезия и Китай. Освен това Индия, Китай и Индонезия са едни от най-големите населени места в света, което означава, че това проучване обхваща над половината от световното население. Както Индия, така и Китай, които съобщават за 18-процентно използване на ChatGPT, имат население от над 1 милиард души.

