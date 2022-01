Кого Байдън нарече „глупав кучи син“

П резидентът на САЩ Джо Байдън нарече репортера на Fox News Питър Дуси „глупав кучи син“ след събитие в Белия дом в понеделник. Президентът направи коментара в края на събитие, целящо да популяризира усилията му за справяне с проблемите на веригата за доставки и с инфлацията.

Когато завърши подготвените си бележки, няколко репортери извикаха въпроси към президента, който седеше от другата страна на стаята. Държавният беше хванат да нарича Дуси „глупав кучи син“ на включен микрофон,

след като журналистът зададе въпрос за инфлацията

в понеделник.

Байдън говори накратко за разговора си с европейските лидери относно кризата в Украйна, когато беше помолен за информация по въпроса от Кейтлан Колинс от CNN, но първо се скара на медиите.

„Единствената причина, поради която не обичам да правя това, е, че никога не отразявате защо съм свикал срещата. Това е наистина важно. Имах много, много, много добра среща. Пълно единодушие с всички европейски лидери. Ще поговорим за това по-късно“, отговори Байдън.

Тогава Дуси, който вече беше извеждан от стаята, попита: „Мислите ли, че инфлацията е политически пасив?“.

Тогава Байдън беше хванат от включен микрофон да казва:

„Това е страхотно предимство. По-висока инфлация. Какъв глупав кучи син“.

В понеделник вечерта Дуси се появи в предаването на Шон Ханити, за да обясни, че оттогава се е чул директно с президента, който се е обадил на мобилния му телефон.

Peter Doocy says Biden called him after referring to him as an SOB and said, "it's nothing personal, pal" pic.twitter.com/zz1BZUrwXD