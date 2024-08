"Битка между половете”: Когато световният номер 203 "помете" сестрите Уилямс

Н еотдавна бившият професионален тенисист Джон Макенроу заяви, че многократната носителка на “мейджър” титлата Серена Уилямс не би била сред 700-те най-добри в света, ако се състезаваше с мъже. Това предаде Marca.

Вечният дебат и сравнението, които отдавна съществуват между мъжете и жените в тениса, отново се възпламени и доведе до въпроса: ще могат ли жените да се съревновават с колегите си мъже на корта?

Историята казва "да" или поне това се е случвало в миналото, тъй като има четири добре документирани случая, в които мъже са побеждавали жени.

Боби Ригс срещу Маргарет Корт

Първият случай е през 1973 г., когато Боби Ригс се изправя срещу Маргарет Корт, когато мъжът, на 55-годишна възраст, побеждава Корт в директен сет (6-2, 6-1). През тази година тя е номер 1 в света и е спечелила три големи титли, като победата става известна като "клането в Деня на майката" заради датата, на която се провежда мача.

Боби Ригс срещу Били Джийн Кинг

Окуражен от предишния си успех, Ригс предизвиква друга звездна тенисистка на мач, този път срещу Били Джийн Кинг. 29-годишната Кинг приема поканата. Пред повече от 30 000 зрители тя дава урок на самонадеяния си противник, като го побеждава с лекота в три сета (6-4, 6-3, 6-3). "Трябваше да спечеля. Чувствах, че ако загубя, това ще се отрази на самочувствието на всички жени", казва Кинг след мача.

Did HOU Know? Billie Jean King beat Bobby Riggs in the Battle of the Sexes at the Astrodome 1973.

"Битка между половете”

Почти 20 години по-късно, през 1993 г., се провежда последният официален такъв мач, когато Джими Конърс (40 г.) се изправя срещу Мартина Навратилова (35 г.) в среща, наречена от медиите "Битка между половете". Мачът се играе по хибридни правила, като Конърс има право само на един сервис за всяка точка, а съперникът му може да играе с топката в половината от корта за двойки. Напрегнатият първи сет е спечелен със 7:5 от Конърс, който се откъсва във втория и го печели с 6:2, а с това и мача, за който двамата получават близо 1 милион долара за участие.

In 1973 they had the Battle of the sexes.

Номер 203 в световната ранглиста се изправи срещу сестрите Уилямс

В разгара на кариерата на Уилямс през 1998 г. в Австралия се провежда неофициален мач, след като Серина и Венера заявяват, че нито един играч от мъжки пол извън топ 200 не може да ги победи.

Германецът, известен като Карстен Браш, който е на 203-то място в световната ранглиста се изправя срещу сестрите Уилямс.

Той побеждава Серина с 6:1, а след това се “помита” Венера с 6:2. "Не знаех, че ще бъде толкова трудно. Играех удари, които биха били уинъри в женската схема, а той стигна до тях много лесно", каза Серина.

Flashback to when World No. 203 Karsten Braasch beat Serena Williams and Venus Williams back to back in the ‘Battle of the Sexes’ exhibition match at the Australian Open in 1998.



"I hit shots that would have been winners on the Women's Tour and he got to them easily. Men's…"

* Във видеото: Серина Уилямс: Никога не бих променила тялото си

