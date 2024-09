Китайските власти задържаха артист за "обидни" скулптури на Мао Дзедун (СНИМКИ)

К итайският художник дисидент Гао Джън е задържан по подозрение в "обида на революционни герои и мъченици", каза неговият брат и артистичен партньор Гао Цян.

Братята Гао са известни със своите провокативни скулптури, които критикуват основателя на Китайската народна република Мао Дзедун и неговия режим.

Гао Джън напусна Китай преди две години, за да живее постоянно в Съединените щати, но когато беше на гости при семейството си, беше задържан от властите в провинция Хъбей, каза брат му в публикация във Facebook.

Китайските власти не са отговорили на обвиненията на Гао Цян, който каза, че около 30 полицаи са нахлули в арт студиото в град Санхе на 26 август.

Той добави, че са конфискували няколко произведения на изкуството в допълнение към задържането на Гао.

От 1980-те години братята получават международно признание за творби като Вината на Мао - бронзова статуя на бившия комунистически диктатор, коленичил с угризения на съвестта.

Други творби включват Екзекуцията на Христос, статуя, изобразяваща Исус, обърнат към разстрел на Маос, и Мис Мао, колекция от статуи на Мао с женствен бюст.

Мао Дзедун, често наричан председател Мао, помага за основаването на комунистически Китай през 1949 г. и го води през бурен период през 1960-те и 1970-те години, известен като Културната революция, в която се смята, че са загинали повече от милион души.

През този период бащата на братята Гао е определен като враг на държавата и е завлечен на място, което "не е затвор, не полицейски участък, а нещо друго“, където умира, каза Гао Джън пред The New York Times през 2009 г.

Gao Zhen from Chinese artist group “Gao Brother 高氏兄弟” has been arrested for his art in China!



著名艺术家 高氏兄弟成员被中共当局抓捕!关注 pic.twitter.com/vkhG08UC0Z